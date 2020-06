Tras el regreso de Yo Soy a la pantalla de Latina, se generó una serie de críticas contra la actriz Katia Palma por su intervención policial en pleno toque de queda.

La miembro del jurado del programa concurso decidió contar su versión del incidente ocurrido en su domicilio el pasado mes de mayo.

En entrevista para Mujeres al mando, Katia Palma negó que haya armado una fiesta como aseguraron sus vecinos, quienes llamaron a la Policía por la bulla que provenía desde su casa.

Según cuenta la actriz cómica, ella se unió junto a otras personas del edificio para que uno de ellos se turne y compre víveres para toda la semana.

Al reunirse llegaron los efectivos del orden. “Efectivamente vino la Policía ese día, nosotros salimos, le contamos la situación, vio que no había gente fuera del edificio", expresó.

Sin embargo, Katia Palma admitió que se sintió culpable por la bulla que hicieron en el departamento. “Me siento culpable de haber subido un poco volumen, no (fue una fiesta)", declaró.

Luego, explicó por qué no se enfrentó a las críticas y aclaró el escándalo antes de su regreso a la pantalla chica. “A mis amigos no los veo, porque no me parece, no lo dije en su momento porque era una situación un poco difícil de explicar para las personas. Yo dije quiero hablar y eso fue lo que pasó”, agregó Katia Palma.

