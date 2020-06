Ezio Oliva: Me quedé sin trabajo, pero hay gente que perdió a su familia [VIDEO]

Ezio Oliva contó lo complicado que ha sido para él quedarse sin trabajo a raíz de la cuarentena obligatoria y el cierre de muchos negocios, especialmente en el rubro del entretenimiento.

Durante una entrevista con el programa América hoy, el esposo de Karen Schwarz dijo que se ha visto afectado económicamente por la falta de eventos y por tal motivo decidió realizar conciertos online desde su casa.

Karen Schwarz Ezio Oliva revela que se quedó sin trabajo por el coronavirus pero admite que muchos no tienen para comer. Foto: Instagram.

“Renzo, Ethel, es una etapa donde a muchos nos ha golpeado durísimo, no solo en la música, sino en diferentes rubros, pero a muchos nos ha tocado empezar de cero. No es la primera vez que empiezo de cero, así que no es nuevo para mí", contó el conocido cantante peruano.

Sin embargo, Ezio Oliva no quiso hacer más drama de su problema, ya que él reconoció que hay personas que realmente la están pasando mal. El músico es consciente que mucha gente no tiene ni qué comer y ha sufrido por la muerte de sus familiares a causa del coronavirus. enfermedad que se expandió por todo el mundo.

“No te voy a negar que fue un golpe duro. Yo me he quedado sin trabajo, pero hay mucha gente que se ha quedado sin sus familiares, gente que no tiene qué comer. Yo tengo la suerte de tener a mi familia, mi casa, un plato de comida, entonces, tampoco puedo hacer una novela de esto”, agregó.

