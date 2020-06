Angelina Jolie sobre su divorcio con Brad Pitt: “No reconocía en lo que me convertí”

Angelina Jolie y Brad Pitt remecieron todo Hollywood al hacer pública su separación en 2016. Desde aquel entonces, ambos han tratado de hablar lo menos posible sobre su ruptura, la cual se dio tras 10 años de relación y con seis hijos en común.

Luego de casi cuatro años, la actriz decidió salir al frente para contar los difíciles momentos que afrontó tras su divorcio con el protagonista de Once upon a time in Hollywood.

“Fue un momento complicado. No reconocía en lo que me había convertido. ¿Cómo decirlo? Era más pequeña, insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida", expresó. “Por otro lado, fue interesante reconectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí. Al final, esto es quizás lo más humano”, añadió en una entrevista con Le Figaro.

Angelina Jolie relató que su separación con Brad Pitt se tornó aún más dura cuando comenzó a tener problemas de salud. "Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Esta es otra lección más para transmitir a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría”, acotó la intérprete.

A pesar de todo lo que tuvo que pasar, la protagonista de Maléfica salir adelante gracias a la fuerza que le dieron sus hijos Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox y Pax.

“Esa sin duda prevalece sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre, porque una vez que te conviertes en madre, perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo”, aseveró.

“Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos. Por lo tanto, soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político. Llamo a mi oficina, escribo editoriales para la revista Time... Una vez que todo esto termine, finalmente puedo dedicarme al cine”, precisó Angelina Jolie.