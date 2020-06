Andrés Wiese se pronunció luego de que Mayra Couto asegurara que él se sobrepasó con ella cuando ambos trabajaban juntos en Al fondo hay sitio.

A través de una extensa publicación en Facebook, el popular ‘Ricolás’ negó tajantemente las acusaciones de su excompañera. Además, hizo referencia a los pronunciamientos del productor Efraín Aguilar y la actriz Yvonne Frayssinet sobre su caso.

“Tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie Al fondo hay sitio, lo cual niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya tenido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa", aseveró Andrés Wiese.

"Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy. Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener esa actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, añadió el actor.

Andrés Wiese finalizó su publicación asegurando que siempre ha tenido un comportamiento correcto con todos seguidores. “En mis más de 10 años de carrera actoral he sido muy cuidadoso con mi imagen y la relación con el público y seguidores, porque sé que tengo una responsabilidad grande con ellos. Es la primera vez que me veo expuesto de esta manera en público por una circunstancia que corresponde no al actor, sino al ser humano que está detrás y que no es perfecto”, sentenció en Facebook.

