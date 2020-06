Rodrigo González asegura que Andrés Wiese y Thaiss terminaron por los mensajes ‘hots’ del actor

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que una joven de 17 años lo denunciara por acoso sexual en el programa de Magaly TV, la firme.

Como se recuerda, Rodrigo González fue el encargado de hacer el destape a través de sus historias de Instagram con un video que el actor subió por error a sus redes.

PUEDES VER Mayra Couto denuncia maltrato y acoso contra el actor Andrés Wiese

Andrés Wiese Rodrigo González revela que el actor y Thaiss Felman terminaron por mensajes hots que él enviaba sus fans. Foto: captura ATV.

El exconductor de Amor, amor, amor apareció en el espacio de Magaly Medina y contó que el popular ‘Ricolás’ y Thaiss Felman terminaron su relación porque ella se enteró de los mensajes subidos de tono que escribía el actor a sus fans.

Magaly señaló a Rodrigo Gonzáles que todo inició con el video que Wiese le habría mostrado a la menor. "¿A quién se lo mandaría?, ¿a quién se lo estaría mostrando Andrés Wiese? Que yo sepa él estaba con Thaiss Felman. Ella se hizo conocida en la ‘fiesta del terror’ con Nicola Porcella. De pronto los vimos a los dos (Andrés y Thaís) y lo aceptaron públicamente”, dijo la figura de ATV a Rodrigo González.

..

Andrés Wiese Rodrigo González revela que el actor y Thaiss Felman terminaron por mensajes hots que él enviaba sus fans. Foto: captura ATV.

El amigo de Gigi Mitre reveló que la joven pareja dejó de convivir, ya que Felman descubrió que el actor enviaba mensajes ‘hots’ a sus fans y no respetaba la relación.

“Empezaron la cuarentena juntos. Todo iba muy bien; colgaban las recetas, cocinaban juntos. Hacían vida de pareja como recién estrenada. Se notaba que estaban en la misma casa. Así empezó todo cuando se inició la cuarentena el 16 de marzo”, precisó Rodrigo González.

“Si ustedes se fijan, en los últimos días, Thaís ya no estaba en la casa de Andrés. Y lo que a mí mehabía trascendido, de un entorno muy cercano, es que las cosas empezaron a no ir bien cuando ella recibe información y lo encara a él por hacer este tipo de cosas (enviar contenido privado a sus seguidoras). Esto sería una constante de él. Esta información fue como la gota que terminó por acabar la relación. Yo sabía que habían terminado por esto hace unos días, pero no podía decir nada si no tenía pruebas”, agregó.

Finalmente, el popular ‘Peluchín’ dijo que no tiene derecho de juzgar la vida privada de Andrés Wiese.

“Andrés es una persona muy querida, un actor que no se vincula en escándalos, perfil bajo y estuvo con Melania Urbina. Por eso yo el otro decía ‘caras vemos, pero mañanas no sabemos’. Acá no estamos satanizando el ‘sexting’ y más en cuarentena. Si dos personas están de acuerdo en tener conversaciones de ese calibre y mandarse fotos nadie tiene porque opinar o meterse”, puntualizó.