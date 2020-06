Mayra Couto recibe respaldo en redes tras denunciar a Andrés Wiese por acoso sexual

¡No está sola! Mayra Couto sorprendió a todos sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso sexual y maltrato por parte de su colega Andrés Wiese durante las grabaciones de la serie Al fondo hay sitio.

La actriz hizo la grave denuncia en sus historias de Instagram, luego que una jovencita de 17 años acusara al popular ‘Ricolás’ de haberle enviado mensajes subidos de tono y fotos de sus desnudos.

Mayra Couto hizo una serie de capturas de un extenso mensaje que le envió por privado a Andrés Wiese, donde le manifestaba su indignación por los maltratos que recibió por parte de él.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas... No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces”, se lee.

Ante esto, la actriz recibió cientos de mensajes de opiniones compartidas. Algunos usuarios le cuestionaron no haber realizado la denuncia a su tiempo, mientras que otros se limitaron a enviarle mensajes de apoyo por su valentía al contar un tema tan delicado como el acoso sexual.

“Mayra, eres muy valiente. Muchas fuerzas, todas estamos contigo”, “¿Te hizo todo eso? A veces callamos porque estamos chibolas y pensamos que debe ser mi imaginación”, “Eres súper valiente con lo que estás haciendo. No debemos de callar. No debemos de tener miedo solo por el simple hecho de que esa persona tenga mejor aceptación”, “Mayra, mi solidaridad contigo. A seguir adelante con la denuncia”, “Yo sí te creo”, “Tenías que decir la verdad”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió la intérprete peruana.

