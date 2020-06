Andrés Wiese continúa en el ojo de la tormenta tras las acusaciones en su contra por parte de Mayra Couto y una menor de edad. Ambas mujeres lo denunciaron públicamente por acoso sexual, el último lunes 8 de junio.

Una de estas fue difundida por televisión a durante el programa de Magaly Medina. Una joven de 17 años reveló unas conversaciones privadas en donde el actor le enviaba fotos de él desnudo. Minutos después, su compañera de Al fondo hay sitio decidió revelar unas acciones comprometedoras del popular ‘Ricolás’ a través de sus redes sociales.

Magaly Medina sigue soltando material inédito sobre Andrés Wiese. Foto: Magaly Medina Instagram

Por tal motivo, este martes 9, la figura de ATV continuará exponiendo más detalles de este caso. En sus historias de Instagram compartió un nuevo avance de Magaly TV, la firme, presentando audios que dará un giro a esta historia.

“Yo no he grabado nada de lo que yo he hablado contigo, yo he borrado todo”, se escucha decir a, presuntamente Andrés Wiese, sobre la difusión de las conversaciones.

“La historia continúa”, anuncia el speech del programa de farándula. Todos los detalles se sabrán en la emisión de Magaly TV, la firme este martes a las 9:45 PM por ATV.

Magaly critica a Andrés Wiese

Durante la emisión pasada de su programa, Magaly Medina habló del actor y de sus acciones frente a la menor de edad en el polémico chat.

“No sabemos si este es un modos operandi (...), pero ¿este no es el mismo actor que se mostró indignado cuando un día posteó una receta de tres leches que hizo y recibió una serie de comentarios groseros y el dijo que se sentía víctima de acoso?”, cuestionó la conductora de televisión.

Andrés Wiese usuarios piden que retiren al actor de concurso al rostro más bello del mundo por denuncia de acoso sexual. Foto: captura ATV

