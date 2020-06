Efraín Aguilar sobre caso Andrés Wiese: “No soy partidario de hablar de la vida privada de nadie”

Tras la denuncia que hizo la actriz Mayra Couto en sus redes, revelando haber sido víctima de acoso y bullying por parte de su excompañero Andrés Wiese durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, el exproductor de la serie, Efraín Aguilar, aseguró que no es partidario de hablar sobre la vida privada de los demás y que emitirá un comunicado 'para aclarar ciertas situaciones", a través de sus redes sociales.

" Soy enemigo acérrimo de todo lo que invade la vida privada de las personas, por lo tanto, no voy a decir nada al respecto de este cotilleo que se está armando alrededor de la conducta del señor Andrés wiese", respondió Aguilar a través del hilo telefónico. Sin embargo, comentó que: “Como productor voy a emitir un comunicado en las redes porque pienso que, si bien es cierto, no me gusta todo esto, tengo que aclarar ciertas situaciones. No voy a exponer mi seriedad como productor a este tipo de chimoseo”.

PUEDES VER Andrés Wiese pide que no difundan video íntimo que publicó por error

Cuando se le consultó si considera todo lo sucedido como un 'chismoseo’, Aguilar respondió: “Mi opinión me la guardo, voy a redactar el comunicado. He llamado a mi secretaria para ver si lo lanzamos por Facebook en un par de horas porque soy neófito es este tema de las redes”.

En otro momento, Efraín Aguilar contó que se encuentra cumpliendo confinamiento en su casa y trabajando en algunos proyectos para la televisión. “Porque teatro es imposible, no se podrá hacer nada hasta dentro de dos o tres años, ahora me debo orientar a la televisión o al cine. De vez en cuando me escapo al teatro (Canout) porque no me autorizan traer gente para el mantenimiento y hay equipos de sonido y luces que se deterioran por falta de uso o limpieza. Es terrible, el teatro tiene 600 metros cuadrados, irían solo 3 personas y tendrían suficiente distanciamiento social, pero bueno, qué se hace”, comentó.