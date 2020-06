Durante una entrevista para En boca de todos, la empresaria Alejandra Baigorria reveló que congelará sus óvulos para convertirse en madre. La integrante de Esto es guerra confesó que su mayor sueño es tener un bebé.

Tras las varias decepciones amorosas, la chica reality ya no le tiene fe al amor; sin embargo, no le cierra las puertas, pues aún está a la espera del hombre ideal con quien pueda formar una familia.

“Lo que si no voy dejar es mi sueño de ser madre, y ahora no necesitas una pareja, y yo voy a congelar mis óvulos porque si en algún momento no aparece el hombre ideal, me haré una inseminación y tendré a mi hijo porque es mi deseo. Yo trabajo día a día para que a mi hijo no le falte nada", expresó la popular ‘Rubia de Gamarra’ ante la sorpresa de los conductores del magazine.

Alejandra Baigorria motivó a las mujeres a continuar con sus metas si tienen problemas amorosos. “Es lo que le quiero transmitir a las mujeres, porque nadie se muere por amor. Yo los voy a congelar por si en algún momento no encuentro al amor de mi vida, quiero ser madre y no tiene nada de malo”, finalizó la empresaria.

