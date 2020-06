Desde Rusia donde pasa la cuarentena, la cantante de salsa Yahaira Plasencia hizo un enlace con el programa de Rebeca Escribens.

Allí, la popular ‘Reina del totó’ negó que se haya sometido a una nueva liposucción, como dejó entrever la conductora de televisión.

PUEDES VER Yahaira Plasencia ignora a Sheyla Rojas por pregunta sobre Jefferson Farfán

Como se recuerda, la salsera reveló que estuvo mal de su salud debido a problemas en sus riñones, por lo que fue operada. Sin embargo, Rebeca Escribens habló sobre una supuesta cirugía estética.

Yahaira Plasencia le envió un mensaje a la presentadora y aclaró que en medio de la pandemia, nadie está pensando en ingresar al quirófano para cambiar su figura.

“La Rebe siempre con sus ocurrencias. La escuché, pero sí me dio risa, pero no, ahora creo que nadie está pensando en entrar al quirófano y hacerse unos ‘arreglitos’. Yo entré al quirófano sí, pero para que me operen de los riñones", expresó la cantante.

Además, le prometió que si se somete a una nueva liposucción, Rebeca Escribens será la primera en enterarse.

"Si me hago algo, todo mundo se va a enterar. Rebe, cuando me haga la lipo, vas a ser la primera en saberlo”, finalizó Yahaira Plasencia.

Cabe destacar que la cantante de salsa anunció que tomará medidas legales contra la conductora de televisión Magaly Medina por cuestionar su operación a los riñones.

