Xoana González responde a propuestas indecentes: “Puedo ganarme el dinero dignamente"

Debido al cese de eventos de entretenimiento por la pandemia del coronavirus, varias personalidades de la farándula se las ingenian para poder generar ingresos y paliar los efectos de la crisis de salud en su economía. Este es el caso de Xoana González, quien realiza desfiles virtuales de lencería junto a su amiga Aída Martínez.

La polémica modelo argentina aseguró que luego de modelar en prendas íntimas y lucirse en plataformas virtuales, ha recibido innumerables mensajes de personas que le hacen “propuestas indecentes”, pero negó estar interesada.

“Tengo brazos y pies, así que puedo ganarme el dinero dignamente, hasta limpiando casas, pero nunca lo haría aceptando dinero por sexo. Tengo las suficientes herramientas para trabajar honestamente, tal como el arte que hago (pintura de cuadros)”, declaró en conversaciones con Trome.

A través de Instagram, Xoana González derrocha alegría durante la cuarentena junto a su nueva pareja.

Además, Xoana González contó que suele recibir fotos íntimas a su número de contacto por parte de desconocidos. “Lo tomo de manera natural. Desde que soy adolescente me proponen de todo, pero yo les explico educadamente que no tengo necesidad (de aceptar las propuestas), así esté pobre no lo haría”, puntualizó.

Por otro lado, Xoana González dijo sentirse respaldada por su novio Javier, con quien mantiene una relación sentimental desde hace medio año. “Él me dio el okay antes de todo, ambos estamos súper bien y tenemos mucha confianza. Ya vamos seis meses juntos y no me imagino mi proyecto de vida sin él a mi lado”, confesó.

