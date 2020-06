Ricardo Morán responde por posible sanción a Katia Palma tras intervención policial

El regreso de Yo Soy a Latina Televisión ha generado mucha expectativa. El productor de TV Ricardo Morán reveló algunos detalles de cómo será la nueva edición del concurso de imitación.

El también miembro del jurado del programa aseguró que no se realizará un casting debido a que están decididos a cumplir con un protocolo de prevención contra el coronavirus. Además, llevarán ayuda social a zonas afectadas por la pandemia.

Sobre los nuevos cambios en Yo Soy, Ricardo Morán respondió por la intervención policial a Katia Palma, que generó polémica en las redes sociales.

Cabe recordar que esto sucedió en mayo pasado, cuando los policías llegaron al domicilio de la actriz tras las denuncias de los vecinos, quienes aseguraron que hacía mucha bulla en pleno toque de queda.

Los policías llegaron al domicilio de Katia Palma tras las denuncias de los vecinos. Foto: Trome

Según Ricardo Morán, no estaba enterado del incidente que protagonizó su compañera Katia Palma.

Incluso, marcó distancia de la sanción que sí se llevó a cabo con chicos reality de Esto es guerra por incumplir con el aislamiento social.

Katia Palma y Ricardo Morán en Yo Soy.

“No se de lo que me hablas, 'Yo soy’ es un programa de entretenimiento para toda la familia. No es un reality. No veo ese programa, desconozco de lo que ha pasado estoy abocado a mi programa y a que se cumplan las normas de seguridad”, señaló el productor de televisión en entrevista para OJO.

