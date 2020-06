Pold Gastelo alegró a sus admiradores al abandonar el centro de salud donde permanecía internado luego de que su salud se viera seriamente afectada por la COVID-19, enfermedad que a la fecha viene cobrando miles de vidas en todo el mundo. Percy Gastelo, hermano del actor, dio algunos detalles sobre la recuperación del artista y confesó que para él “fue un milagro”.

Durante un enlace telefónico con el programa Mujeres al mando, Percy Gastelo contó que Pold recibió el alta médica después de cinco días de salir de la parte crítica de la enfermedad, cuando tuvo que utilizar un respirador mecánico para sobrevivir. "A mí me pareció muy rápido, eso significa que es un milagro mezclado con la mano de los médicos”, señaló.

“Cuando uno pasa a un respirador, está sedado todo el tiempo, está perdido en el espacio, no sabe qué día es, no sabe nada, está dormido. Sin embargo, él pasa de la parte crítica y al quinto día, le dan de alta, sinceramente yo hoy en día sí creo más en los milagros, siempre he creído pero ahora estoy mucho más seguro", añadió el hermano de Pold Gastelo.

Por otro lado, el también artista contó que su reencuentro con la figura de “Chapa tu combi” fue muy emotiva pese a que tuvieron que aplicar el distanciamiento.

"Ahora está muy bien y eso significa que está haciendo todo lo bueno que debemos hacer. Él está en su casa, yo en mi casa y mi hermana y mis padres en su casa”, puntualizó.