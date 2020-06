Natalia Málaga habló fuerte y claro sobre la relación deportiva que mantenía con Richard Cisneros, más conocido como Richard ‘Swing’, a quien conocía desde la década de los ochenta, cuando él fue jugador de vóley masculino.

La ganadora de la medalla olímpica de plata en Seúl 88 detalló en un programa de radio que a comparación de Cisneros, ellas y sus compañeras de la selección, “sí hicimos cosas buenas”.

La deportista, además, aseguró que en aquellos años el voleibol masculino no tenía el mismo reconocimiento que el femenino.

Natalia Málaga. Foto: difusión

“Yo a ese muchacho (Richard Swing) lo conozco cuando era jugador de voleibol. Estábamos hablando de los años 80 y pico, ¿puede ser? Cuando él era jugador de vóley porque en esa época, lamentablemente, nuestra selección masculina no era wow. El voleibol masculino, a nivel Sudamericano, aunque ha mejorado últimamente, antes no era nada. Había muy poco apoyo, pocos jugadores, el nivel no era bueno a nivel internacional”, manifestó en el programa Somos Capital.

Asimismo, recalcó que a pesar de haber sido el rostro del país en competencias, los buenos actos se deben demostrar. Málaga puso el ejemplo de sus compañeras y el esfuerzo que les costó llegar a las olimpiadas.

“Tú no te puedes jactar que has sido jugador de vóley. Al ponerte la camiseta nacional, no quiere decir que hayas sido una persona reconocida (...). Buenas cosas hemos hecho nosotras, hemos traído medallas. Nos ha costado 15 años hacer la carrera que realmente hizo Nina Torre Alva, Gaby Pérez, Cecilia Tait, y todos los que me falta mencionar. Nos ha costado rompernos el c** para hacer los nombres que tenemos ahora. Nadie nos regaló nada y toda esta situación nos afecta a todos, a mí también. Por eso me molesta las injusticias, me molesta que seamos tan caraduras”, enfatizó la también entrenadora de voleibol.

Richard Swing Foto: Facebook Richard Cisneros

Además, afirmó que vio a Cisneros en el 2019 para una capacitación de voleibol donde él interpretó “Contigo Perú”. Asimismo, señaló que la contratación del polémico cantante por el Ministerio de Cultura la enojó mucho.

“Lo vi hace poquito, hace un año atrás en un curso de voleibol, en una capacitación que fue a cantar ‘Contigo Perú’, pero por favor, zapatero a su zapato. En verdad, yo no sé cómo puede haber llegado al punto que está llegando y ahora es noticia principal”, cuestionó. “Que solucionen el caso, que bastante ya tenemos con el tema de la pandemia, para estar escuchando de la gente que hace este tipo de cosas, incluyendo él y a los que lo ayudaron. No quiero seguir hablando porque me da mucha rabia, como a todo peruano”, manifestó.

