Mathías Brivio tras dejar Esto es guerra: “Contento de haber tomado la decisión que tomé”

Mathías Brivio protagonizó una emotiva escena en la final de La Máscara, la cual se transmitió el último sábado a las 10 p.m. por Latina.

Al término del programa, el conductor se tomó unos minutos para agradecer la oportunidad de haber podido sumarse al canal de San Felipe para formar parte de su nuevo proyecto.

En su mensaje, Brivio aseguró que no se arrepentía de haber dejado la conducción de Esto es guerra, reality que condujo durante ocho años.

“Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina, por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé”, expresó.

Mathías Brivio también le dio las gracias al jurado (Armando Machuca, Gianella Neyra, Erika Villalobos, Carlos Vílchez), a los participantes y a todos los trabajadores que hicieron posible la realización de La Máscara y que el programa se siguiera transmitiendo durante la cuarentena.

¿Por qué Mathíás Brivio dejó Esto es guerra?

En enero pasado, Mathías Brivio dio a conocer cuál fue la razón por la que decidió retirarse de Esto es guerra tras ocho años conduciendo el reality de América TV.

“Mi hija tenía 3 años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas...Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante, pero estoy muy agradecido”, contó el presentador.