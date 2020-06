La modelo Luciana Fuster se mostró furiosa en su cuenta de Instagram por la ‘ola’ de críticas que recibió en esa red social.

Todo empezó cuando la exchica reality aseguró, en una de sus historias, que estaba bien revisar el celular de la pareja. “Ok, eso es normal. ¡Perdón! Eso no es normal ¿o si?”, respondió Luciana Fuster a un usuario.

En respuesta a las fuertes críticas, Luciana Fuster les pidió a sus fans que si no entienden su sentido de humor, que “es solo para inteligentes”, dejen de ver sus historias.

“Una vez más confirmo y reafirmo que mi sentido del humor es solo para inteligentes, chicos. No es posible que por poner que está bien revisar el teléfono, de broma, porque se entiende que todas mis respuestas son con humor, ay ya no sé ni por qué lo explico de verdad”, expresó.

Para la exchica reality, no cometió un error al hablar sobre las relaciones de pareja. “No es posible que me pongan que es una falta de respeto, que no debería poner esto es mis historias. Gente, si no entienden el humor los invito a que salgan de mis historias porque no soporto los comentarios así”, agregó.

Esto sucede luego de que Rodrigo Gónzalez exponga un chat donde la modelo confirma que cobra 500 dólares a las marcas por un post en la red social.

