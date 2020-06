Para Katia Condos, ‘Jamás perfectas’ será su debut en la señal del cable. Un espacio donde compartirá la conducción con Gisela Ponce de León, Mera de la Rosa, con la participación de Alessandra Ottazzi.

¿Una nueva versión de ‘Mujeres sin filtro’ pero ahora por Movistar Plus?, le preguntamos. “Creo que más moderno. Los temas que se van a tocar siempre tendrán relación con la mujer, pero con una perspectiva más abierta. No podría estar en un programa femenino donde se hablen cosas políticamente correctas. Personalmente, yo ya no me podría comunicar de otra manera. Hablar como a la hora del tecito, con las chicas, no. Claro, tomemos un vino o agua o, si quieres, cómete un chocolate o lo que quieras y desde un lugar honesto habla con el corazón, sin ningún tipo de tapujos o de algo que no se quiera decir, porque no era políticamente correcto”.

Del espacio que compartió en América Televisión junto con Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra opina que a nivel de conducción “marcó mucho en el público. A la gente le gustó, era superespecial y creo que la razón era la química que hubo entre las cuatro, producto de la amistad. ¿Por qué no seguimos? El canal no renovó y tendrá sus razones, que ya escaparon de nosotras. Nos hubiera encantado seguir para siempre, pero, bueno, por algo pasan las cosas y cada uno tiene que seguir con su vida y su chamba”.

La actriz, quien recuerda que empezó en la conducción al lado de Mathías Brivio en el fenecido ‘Hola a todos’, señala que “estoy contenta porque el proyecto nació antes de la pandemia y cuando ocurrió todo pensamos que ya no saldría, pero se ha hecho un esfuerzo y el canal ha seguido teniendo fe en el proyecto, y el que salga es una bendición”.

‘Jamás perfectas’ (hoy a las 9.00 p.m.) es promocionado como un espacio que tendrá “como eje principal una conversación entre mujeres, donde confluyen diferentes personalidades y puntos de vista: de amiga, de mamá, de soltera, de casada, de emprendedora, cuestionadora, conservadora, moderna, entre otros. Lo divertido, lo relevante y utilitario, a través de tutoriales y unboxings”.

Katia menciona: “Aquí la diferencia es que yo soy la mayor de todas y cada una hablará desde su experiencia. Ellas han nacido en un mundo diferente al que yo crecí cuando empecé como actriz. Por ejemplo, son mujeres que ya tienen el tema del empoderamiento más cercano, para mí ha sido un proceso porque soy de otra generación. No habrá roles. Cada una hablará desde su experiencia y como somos generaciones diferentes, traeremos cosas diferentes, pero todas con opinión”.