Camila Rojas tras participar en Herederos por accidente: “Jamás se me pasó por la cabeza ser actriz”

Por: Lucía D’Arrigo

La actriz colombiana Camila Rojas conversó en exclusiva con La República para contar todos los detalles sobre su participación en la serie de Claro video ‘Herederos por accidente’.

Durante este encuentro, la artista, quien ha desarrollado su carrera en México, también dio a conocer cómo fue actuar junto a Maite Perroni, las dificultades que afronta al trabajar con diferentes acentos, así como su percepción frente a las producciones colombianas sobre narcotráfico.

Cuéntanos un poco sobre ‘Mónica’, tu personaje en la serie Herederos por accidente

Interpretar a Mónica fue una experiencia muy bonita, sobre todo por la personalidad que ella tiene de querer ser una diva, la jefa, porque ella es manager de hombres y les gusta prometerles a ellos que los va a llevar al cielo, que les va a cumplir todos sus sueños y que van a conseguir dinero y fama.

¿Y crees que tu personaje podría simbolizar al empoderamiento femenino?

Si es un poco la representación del empoderamiento femenino, por cómo se maneja, tiene esa pulcritud de mujer, se siente capaz de hacer de todo, de lograr sus metas, de cumplir sus sueños, de ser libre. Es una mujer en todo el sentido de la palabra, que hace que la respeten, y no deja que la gente pase por encima de ella.

Tu trayectoria se ha inclinado más hacia la comedia, un género que resulta difícil para muchos actores...

Hacer comedia es difícil porque es complicado llegar al tono correcto para que no se vea que la persona quiere ser chistosa... (Además) Se divierte uno en el set de una forma que a veces incluso los directores tienen que decir como “oye, ya bájale, estamos grabando”. En esta serie habían actores muy chistosos, había una italiana que hacía de española y era muy chistosa y yo me reía y decía “madres tengo que ver cómo hacer para tener mi cara como si nada”. Trabajar con ese elenco fue muy divertido, ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido.

En Herederos por accidente trabajaron personas de distintas nacionalidades, eso les permitió ser parte de una especie de intercambio cultural...

Exacto. En la serie se dio que los españoles eran españoles, los mexicanos eran mexicanos y la colombiana era colombiana, entonces era muy bonito trabajar así, porque cada quien trabajó con su esencia, nadie tuvo que moldear un acento o una personalidad, sino la serie ya no iba a tener chiste. El mexicano, el español y el colombiano tenían que mostrar su cultura para que eso se pueda reflejar en la pantalla, no había que ocultar nada.

En la serie tuviste la oportunidad de compartir con Maite Perroni, ¿cómo fue trabajar con ella?

Cuando me enteré que iba a trabajar con Maite Perroni fue como un shock porque yo crecí viendo RBD, yo me enganché con la novela, llegaba del colegio y fijo tenía que verla... En esos momentos jamás se me pasó por la cabeza ser actriz.

Cuando yo vi por primera vez a Maite le dije “yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y ahorré lo de mis 15 años para ir a Bogotá y pagarme un concierto y verlos (a RBD)”, y sin querer la vida me trajo a compartir el set con ella.

Comentaste en algunas entrevistas que tuviste problemas para grabar la serie por tu acento natal...

No es que yo no pueda hablar mi acento colombiano, claro que sí, porque es mi acento natal y eso nunca se va a perder. Lo que pasa es que yo me acostumbré más a actuar en un acento neutro y cuando intento hacer el otro se me mezclan los acentos.

De repente tengo que hacer un casting colombiano y me sale el acento mexicano o tengo que hacer un casting para mexicana y se me sale el colombiano, pero para eso uno se tiene que concentrar mucho.

¿Tienes algún referente en la actuación?

Sí, Anthony Hopkins. Mi meta es llegar a ese nivel de actuación, él es una persona que no necesita de tanto gesto para mostrar lo que quiere mostrar en su personaje, todo lo dice con su mirada. Yo soy una mujer con una cara muy expresiva que hace muchos gestos, ahora me toca trabajar en que también pueda serlo pero solo proyectando con los ojos.

¿Crees que todavía existe el problema de encasillar al actor latino en ciertos papeles?

Totalmente, pasa muchísimo y es muy injusto. Yo creo que en Latinoamérica encasillan demasiado a los actores, incluso he visto como a algunos se les termina acabando la carrera porque ya no los ven en otro personaje y tampoco les dan la oportunidad de mostrar que sí pueden.

¿Te has sentido discriminada en algún casting por el hecho de ser latina?

Sí, no me había pasado hasta hace poco. Ellos tenían la idea de que la mujer fresa era súper alta, flaca, tipo Victoria’s Secret, entonces fue algo así como “Ay, no, no puedes porque eres como el prototipo de mujer colombiana, así como nalgona” y dije “pues, qué mala onda” y ya, pero tampoco me voy a morir por eso, no por una cosa me voy a echar a la perdición, al contrario, todas esas cosas son las que te llenan de fuerza para seguir.

¿Qué opinas sobre las protestas en contra del racismo u otros temas?

Yo no estoy en contra de las protestas porque cada quien hace lo que quiere, pero algunos salen a protestar por un beneficio y se comportan de manera incorrecta, eso es con lo que yo no estoy de acuerdo.

¿Crees que las producciones colombianas sobre narcotráfico normalizan esta problemática?

Yo creo que a cualquier actor le encantaría pasar por una serie de narcotráfico, pero no porque sea de narcotráfico, sino porque son series de mucha acción en las que tienes la oportunidad perfecta para ser un villano, para agarrar un arma y supuestamente defender a alguien. Al mismo tiempo creo que es malo porque algunos se empiezan a identificar con esos personajes y en muchos casos quieren ser como esos personajes. Si la gente fuera consciente y quedara ahí cuando la novela o la serie termina pues estaría bien.

Mucha gente amaba a Pablo Escobar viendo la serie, cuando en realidad fue una persona que le hizo mucho daño a un país, pero la gente lo idealizó y hasta lo veía como un Dios.