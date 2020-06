Fernando del Águila trabajaba desde hace 14 años en las calles del Jirón de la Unión, donde vendía golosinas con su característico uniforme rojo y su inseparable mascota. El popular ‘Largo’, confiesa que no recibió apoyo económico por parte del Gobierno y ahora que no puede salir a laborar, subsiste con los pocos recursos que le quedan.

En conversaciones con un conocido medio local, Fernando del Águila demostró que, pese a las adversidades que atraviesa debido a la crisis de salud mundial, no pierde el buen humor y se mantiene siempre con esperanzas de un futuro más alentador. “Creo que me han pasado por alto", bromeó el cómico entre risas, cuando le consultaron si había sido beneficiario de algún subsidio que otorgó el Estado a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

“Este coronavirus ya es mortal y si nos bajoneamos le damos más cabida para enfermarnos”, agregó Del Águila, quien también explicó que recibe ayuda de sus hijos. Sin embargo, añadió que ellos también atraviesan duros momentos por la pandemia del coronavirus. Por ello, piensa entrar al negocio de cobrar por enviar saludos a través de las redes sociales, como vienen haciendo varios personajes de la farándula.

“Mis dos hijos me apoyan, pero ellos también están sin trabajo y el último está en el noveno ciclo en la universidad y eso me preocupa. Por eso estoy pensando en hacer mis videos y saludos por redes sociales para que me caiga alguito”, agregó.

Por último, Fernando del Águila confesó que desea agilizar su medio de transporte, pues su avanzada edad empieza a pasar factura a su salud. “Así es, con mis 70 primaveras no bajo la guardia, me desplazo en una patineta a la que me gustaría adaptarle un motorcito y así sigo adelante”, declaró para Trome.