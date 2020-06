Cara Delevingne dejó clara su orientación sexual al manifestar que es pansexual. Mediante una entrevista para la revista Variety, en la que es portada en el mes de junio, la supermodelo declaró que siempre se ha sentido así.

Asimismo, indicó que ella se enamora de la persona, no de su aspecto físico u orientación.

“No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona”, recalcó la modelo a la revista.

Cara Delevingne. Foto: difusión

Además, reveló cómo fue su relación con su familia, a la que definió como “reprimida y anticuada”, ya que no le permitía desarrollar su propia felicidad.

“Crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada. No quería disgustar a mi familia. Me sentía profundamente infeliz y deprimida. Cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras allí (...) Me siento diferente cada día. Unas veces más femenina, otras veces más masculina”, remarcó la famosa.

Cabe recordar que Delevingne terminó hace un mes con la actriz Ashley Benson tras dos años de noviazgo. Esta noticia sorprendió a los fans de la pareja, debido a que habían rumores que señalaban a Benson como la causante de la ruptura a causa de una infidelidad. Esto fue escuchado por Delevingne, quien no dudó en defender a su expareja.

Asimismo, Delevingne no ha ocultado sus anteriores relaciones sentimentales y así romper tabúes. Michelle Rodríguez y Paris Jackson también estuvieron con la modelo.