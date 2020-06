Alejandra Baigorria salió al frente para responder a los irónicos comentarios que hizo Vanessa Terkes sobre la supuesta relación que habría iniciado con George Forsyth. La chica reality no se quedó callada y dio sus descargos durante un programa de televisión.

Durante una entrevista con América Espectáculos, la ‘Rubia de Gamarra’ se mostró despreocupada por las palabras de la actriz peruana, quien dijo “ya vienen las elecciones, ¿no?” cuando le preguntaron qué opinaba sobre el presunto romance de su expareja y aún esposo.

Alejandra Baigorria y George Forsyth

“No la conozco. No sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver ahí. Hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo. Más allá de los problemas que ellos tengan, no tengo absolutamente nada que ver. Ella (Vanessa Terkes) no me conoce bien, pero yo soy una persona que jamás se prestaría para esas cosas y sinceramente, George no necesita hacer ninguna campaña. Las encuestas lo han votado solo”, señaló.

Alejandra Baigorria también aprovechó un espacio de América Espectáculos para dejar claro que no tiene una relación con George Forsyth. “Yo creo que están haciendo mucha farfulla de algo que es simplemente una amistad”, aseveró la integrante de Esto es guerra.

Como se recuerda, hace algunos meses Alejandra Baigorria empezó a trabajar con el alcalde de La Victoria para elaborar mascarillas y donarlas a las personas necesitadas y también al personal de salud que trabaja para ponerle un alto a la pandemia del coronavirus.

¿Alejandra Baigorria y George Forsyth están saliendo?

Ante los constantes rumores sobre un posible romance, Alejandra Baigorria contó que si siente un gusto por George Forsyth, aunque hasta el momento no tiene un romance con él.

“No descarto porque como dije hay una admiración y un gusto también, pero de ahí a que pase algo no se sabe. Posiblemente está ahí y si pasa solo Dios y nosotros lo vamos a saber”, comentó para las cámaras de Estás en todas.

Alejandra Baigorria quiere “algo más” con George Forsyth

No lo descarta. Tras la revelación de George Forsyth de retomar una relación más adelatne, Alejandra Baigorria dijo que “más adelante” podría tener una oportunidad en el amor con el alcalde de La Victoria.

“En la vida uno no puede cerrarle las puertas a nada, ahora yo estoy soltera, más adelante podría ser, no sé qué podría pasar, pero la admiración, cariño y respeto por él es increíble”, dijo a Trome.

Tras varios días de producción de estas mascarillas solidarias, Alejandra Baigorria realizó su entrega a la PNP acompaña de George Forsyth.

