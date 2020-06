Tras el éxito del reality virtual Te reto en casa, la productora Sinargollas estrena este domingo 7 de junio a las 10:00 a.m su nuevo reality juvenil llamado In the jaus.

Esta nueva producción presentan a jóvenes modelos y actores, pero con la diferencia de los realities de la señal abierta estos son profesionales o llevan estudios universitarios, además prefieren estar alejados de los escándalos.

In the jaus, el nuevo reality juvenil.

Bajo la producción de José Dammert, In the jaus será emitido en todas las plataformas virtuales de Sinargollas los domingos a las 10:00 a.m y los jueves a las 10 de la noche. El reality juvenil presentará a varios roomies que desde sus casas y cumpliendo el aislamiento social como se debe, realizarán retos de bailes challenges, actuación, deportes y, sobre todo, responderán a preguntas de cultura general para demostrar que no son solo cara y cuerpo bonito

Los ocho participantes que prometen apoderarse de todas las redes sociales son el actor y exCombate Jassir Yunis, Bernardo Scerpella, el piloto Bruno Morales Lamarque, La Chumpi, Daniella Stornaiuolo (actriz y comunicadora), Daniella Hernandez, la arquitecta y actriz Vicky Madrid (grabó el piloto de la novela Princesas pero lo descartó participar para culminar sus estudios) y el cantante Lucciano Murúa.

“Este reality virtual es una propuesta diferente a los programas que el público está acostumbrado. En primer lugar todos los chicos están en contra que se muestre su vida personal o de pareja, algunos son profesionales o están terminando una carrera universitaria. Y desean demostrar que se puede hacer un programa difundiendo cultura general. El público podrá participar en las redes y ganar dinero en efectivo”, adelantó el productor José Dammert.