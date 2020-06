PSV a George Forsyth: “Ella (Alejandra Baigorria) es sabiduría a primera vista”

Pedro Suárez Vértiz le dedicó una emotiva publicación a George Forsyth para aconsejarle que se decida a iniciar una relación formal con Alejandra Baigorria.

A través de un extenso mensaje, el cantante aseguró que comprende que el alcalde de La Victoria no quiera iniciar un nuevo romance debido a su abrupta ruptura con Vanessa Terkes; sin embargo, lo animó a rehacer su vida sentimental. Por ello nombró algunas de las cualidades que tiene la joven modelo y empresaria.

PUEDES VER Alejandra Baigorria aclara supuesto romance con George Forsyth [VIDEO]

Alejandra Baigorria y George Forsyth son vinculados sentimentalmente.

“(...) Existe en tu vida una maravillosa excepción que no te puedo callar. Lo único que ha trascendido, a mi parecer, de los shows de competencia televisivos es la gran calidad humana y pundonor laboral de de Alejandra Baigorria. Desde siempre quiso ser esposa y madre, pero ninguno de sus novios estuvo apto para ello. Una mujer así no abunda, hermano”, señaló PSV en Instagram.

Asimismo, el intérprete de “Los globos del cielo” le advirtió a George Forsyth que si continúa con su soltería, su carrera como político podría verse afectada de forma negativa.

Pedro Suárez Vértiz aconseja a George Forsyth iniciar una relación con Alejandra Baigorria

“Tú ya eres un líder político muy querido por todo el Perú, así que te lloverán bellezas, pero tú no quieres nada serio. La posibilidad de que regreses a ser un picaflor es peligrosísima para un presidenciable como tú. Por lo tanto, la soltería es una montaña rusa emocional que solo trae desgaste y desconcentración”, aseveró.

En ese sentido, Pedro Suárez Vértiz le aseguró a George Forsyth que Alejandra Baigorria es la compañera ideal para él y que, de ninguna manera, debería dejarla ir.

“Alejandra Baigorria no es amor a primera vista, ella es sabiduría a primera vista. De querer ella también estar contigo, yo no lo pensaría dos veces. No pierdas ese vuelo por favor. Después de ella, créeme, ya cierran el aeropuerto. Mira nomás tus fotos con ella, lo dicen todo. Te admiro muchísimo, George”, finalizó el cantante en Instagram.

Alejandra Baigorria desmiente relación con George Forsyth

A través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Alejandra Baigorria negó haber iniciado una relación con George Forsyth.

“Solo somos amigos. No hay absolutamente nada. No hubo nada. Hay solamente una bonita amistad. Es más, no sé nada de él porque en realidad está trabajando full y lo felicito", dijo la popular ‘Rubia de Gamarra’ en un video.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.