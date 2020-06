Lucía de la Cruz ante ataques por sus declaraciones: “Estoy trabajando honradamente”

Lucía de la Cruz sale a aclarar a los diversos comentarios que señalaban con malicia a su economía. La cantante criolla manifestó que se encuentra trabajando de manera honesta debido a que los ahorros se acaban, al no haber presentaciones en vivo a causa del coronavirus.

Esto sucede después que un conocido programa diera a conocer la nueva propuesta que la artista ha optado hacer: “De cantar por 15 mil, ahora te saludo por 150 soles", indicó recientemente.

Es por ello que De la Cruz se mostró firme al aclarar la situación que viene afrontando, así como llamó la atención de la opinión pública porque “la gente no sabe la vida de nadie”.

Lucía de la Cruz. Foto: difusión

“Aguanto críticas, soporto humillaciones de mucha gente que escriben, que les doy pena, que debería de haber guardado pan para mayo. Claro, tienen toda la razón, pero la gente no sabe la vida de nadie. Uno me dice que soy drogadicta, que estoy desesperada por eso, otro me dicen que estoy manteniendo a ‘chibolos’ y así sucesivamente", señaló en redes sociales.

Asimismo, la cantante aclaró que con el dinero recaudado en cada función, se encarga de pagar a 21 personas que conforman su staff.

“Voy a explicar algo. Yo tengo 21 personas detrás de mí: músicos, coros, bailarines, seguridad, staff (...). Cuando salgo a provincia con toda mi agrupación cobró 15 mil soles con comida, avión, hospedaje pagados por los empresarios, pero pueden bajarse a 13mil. Yo no le pago en cada viaje a mi gente 80 soles ni 100, no señores, ellos ganan 300, 350 o 250 cada uno. La gente piensa que todo el dinero es para mí”, manifiesta De la Cruz.

Además, remarcó que no se siente avergonzada ni apenada de acondicionar su nueva modalidad de interpretar canciones y mandar saludos de manera virtual.

“Para su conocimiento, no me avergüenzo de poder decir que ahora voy a cantar y saludar sin guitarra y sin cajón. El que puede hacerlo me llama y lo hace. Yo no exijo a nadie, no tengo porqué darle pena a nadie. Estoy trabajando honradamente para subsistir (...). No uso drogas, no mantengo a nadie y sigo mi propio mundo, que Dios los bendiga”, finalizó la cantante criolla.