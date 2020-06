Eva Ayllón es la ganadora de “La Máscara” gracias a su “Monstruo” [FOTOS]

Luego de trece semanas, llegó la última emisión de “La Máscara”, el concurso de canto con celebridades disfrazadas de personajes que intentan ser los favoritos del público a través de Latina.

El conductor del espacio, Mathías Brivio, se presentó delante de todos los disfraces de los personajes que habían abandonado hasta el momento. Acto seguido procedió a explicar que en esta última oportunidad serían dos rondas. En la primera habría un eliminado, y la segunda daría el ganador de la gran final.

En la primera ronda, “Diva del Mar” fue la primera en aparecer para cantar “Bombón asesino”. La segunda fue “Mariposa” quien entonó “Yo viviré”. El tercero fue “Conejo” con “Mis ojos lloran por ti”. Le siguió “Caballo” con la canción “A caballito de palo”. Luego “Huevo” interpretó y bailó “Danza da maozinha”. Y finalmente “Monstruo” hizo lo suyo con “El taxi”.

En la votación de la primera ronda. Gianella Neyra salvó a “Caballo”, Armando Machuca hizo lo mismo con “Diva del Mar”. Érika Villalobos, a “Huevo”, y finalmente Carlos Vílchez se decidió por “Monstruo”.

Quedaron “Conejo” y “Mariposa”, y Gianella Neyra fue quien tuvo la responsabilidad de elegir. La investigadora optó por “Mariposa”, por lo que “Conejo” fue el primero en quitarse la máscara y resultó ser Andrés Salas, quien tuvo palabras de agradecimiento para todo el equipo de producción.

La segunda ronda inició también con “Diva de Mar” quien hizo gala de su voz con “Así no te amará jamás”. “Mariposa” eligió somo su tema final “Porque esta hembra no llora”. La segunda presentación en la noche de “Caballo” fue cantando “Kulikitaka”.

Mención aparte merece “Huevo” quien decidió hacer un mix con “Yo perreo sola”, pero lo interrumpió diciendo que era un tema muy moderno y decidió cantar algo “de su época” por lo que continuó con “Dame tu cosita”. La segunda interrupción fue para cantar “algo más peruano”, y se despidió con “El pío pío”.

Finalmente “Monstruo” salió por última vez para cantar “Desesperado”.

En la votación final los investigadores debían elegir uno por uno quiénes querían que se retiren la máscara, Carlos Vílchez eligió a “Huevo” y resultó ser Yiddá Eslava. La actriz contó emocionada que eligió el personaje porque su hijo le gustaban las gallinas, y que le había dedicado todas sus presentaciones a él.

Por su parte, Érika Villalobos eligió a “Diva del Mar” quien resultó ser Shantall. La cantante agradeció la oportunidad y tuvo sentidas palabras para el gremio de artistas.

Armando Machuca eligió a “Caballo”, quien había sido Jorge Benavides. El cómico comentó a modo de broma que “ahora sabía lo que sentía un chancho cuando lo meten a la caja china”. Y también confesó que en sus cuarenta años de carrera artística, aquella era “la única mascara que lo había hecho sufrir”.

Finalmente Gianella Neyra tuvo la decisión final de elegir al ganador de todo el concurso. Su deliberación la llevó a elegir a “Monstruo”. “Mariposa” al ser la segunda finalista fue la primera en sacarse la máscara, y demostró que era la cantante Marisol.

Claramente emocionada, la Faraona de la cumbia tuvo palabras de agradecimiento que la hicieron derramar muchas las lágrimas.

“Me emociona el estar en un programa con gente maravillosa, amigos míos que no puedo abrazar. Haber viajado tan lejos para estar aquí, cumplir con mi trabajo. Gracias a la producción, gracias Ricardo Morán, (…) gracias por invitarme a un programa de esta calidad, de esta índole. Nunca he concursado en mi vida, es tal vez por eso que me emociona. Estoy feliz con lo que he logrado hasta ahora, estoy feliz en el lugar que he quedado porque para mí estar aquí es ser una ganadora. Gracias,” se despidió Marisol.

Finalmente “Monstruo” pasó adelante para retirarse su máscara. La cantante criolla Eva Ayllón se había presentado desde el inició con este personaje que no temió recorrer todos los géneros musicales.

“Yo decía ‘ya estoy un poco vieja para estar haciendo esas cosas’, pero chicos ustedes son geniales. Muchas gracias", empezó agradeciendo Eva para continuar a decirle a Mathías que había sido su engreído en la temporada.

“Gracias a mis compañeros. Mucho respeto para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Este ha sido el disfraz más difícil de llevar toda la temporada. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga”, agregó la cantante para culminar con un: ¡Y qué el Perú se cure pronto!

Finalmente Mathías agradeció tanto a todos los concursantes como a los investigadores, y al canal. “De verdad me siento en casa, me siento en familia, y estoy muy contento con la decisión que tomé”, dijo antes de despedir el último programa de la que llegó a ser la primera temporada de “La Máscara”.