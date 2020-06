Geni Alves confiesa estar luchando por su salud: “No digo nada porque tengo que ser fuerte”

Geni Alves contó los difíciles momentos que afronta por su salud. La bailarina brasileña se encuentra luchando contra la colitis aguda, enfermedad intestinal crónica. Esto provoca que su colon (el intestino grueso) y el recto se inflame.

Alves comentó a un medio local que fueron las situaciones tensas, que pasó durante estos años, las grandes causales de su enfermedad.

La estafa que le hizo su expareja, más la preocupación con el papá de su niño, la llevaron, en un inicio, a dar colitis aguda usorativa. Esto le generó un cuadro de depresión.

Geni Alves. Foto: difusión

“Este problema lo agarré por el estrés y preocupación en la época de Cachicho (su expareja) que me estafó, más los problemas que tuve con el papá de mi hijo, me dio colitis aguda ulcerosa, eso me deprimió. Ahora estoy flaca porque no puedo comer nada, lo único que puedo comer es pollo hervido, con papa y zanahoria, de ahí nada, porque si no me da diarrea, y si no me cuido me muero”, comentó la rubia quien hace unas semanas también denunció el acoso producido por la filtración de un video íntimo.

Asimismo, Alves asegura a Exitosa que intentó con diversos tratamientos para mejorar su salud, pero no funcionaban. No obstante, se está atendiendo con un nuevo médico que, al parecer, le brinda recomendaciones que sí tienen un efecto positivo en ella.

Geni Alves. Foto: difusión

“Estoy con esta enfermedad hace 4 años. Y antes de empezar la pandemia mi hijo se intoxicó y me asusté tanto, que hizo que regrese la enfermedad y me dio pánico. Estoy callada, no digo nada a nadie porque tengo que ser fuerte. Estoy poniendo todo de mí para poder superar esa enfermedad y tengo que esperar porque es lento, lo bueno es que ya tengo un tratamiento que me está haciendo bien gracias a Dios y espero curarme pronto”, manifestó Alves.

