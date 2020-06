Fabio Agostini captó nuevamente la atención de sus seguidores en Instagram al compartir una imagen de cómo luce luego de perder peso en tan solo una semana.

Junto a la exposición de su drástico cambio, el español contó que logró recuperar sus característicos músculos a base de dieta y ejercicios constantes.

Fabio Agostini lamenta no poder salir de viaje

“En la foto de izquierda les puedo decir que estuve 80 días sin entrenar y comiendo galletas dinosaurios y chocolates todos los días. Es normal que un cuerpo pierda masa muscular si no se ejercita y no se alimenta bien. No somos máquinas, aunque parezca un terminator legendario. La foto de la derecha me la tomé hoy, después de estar una semana entera con dieta estricta y entrenamientos de lunes a domingos”, indicó Fabio Agostini.

Asimismo, se tomó el tiempo de responder a quienes lo criticaron asegurando que su tonificado cuerpo solamente era producto de la ‘pichicata’ (sustancia utilizada para promover el crecimiento del músculo).

“Ahora les diré a todos esos que dicen que es porque me pincho y cómo es posible perder tanto en poco tiempo: que la magia no existe y pincharte no te cambia de la noche a la mañana y mucho menos en una semana, lo que existe es dedicación, trabajo duro y constancia. Si quieren magia véanse Harry Potter”, aseveró en Instagram.

Finalmente, Fabio Agostini señaló que también logró bajar de peso en una semana gracias su genética y anunció que dentro de una semana más volverá a mostrar su progreso.

Como se recuerda, hace unos días el exchico reality compartió una foto para mostrar que había subido de peso por la cuarentena, lo cual dejó más que sorprendidos a sus seguidores.

