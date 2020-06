Armonía 10: “No existe la palabra música en el Ministerio de Cultura. Es como si no existiéramos”

Walter Lozada, director musical de Armonía 10, contó la dura situación que afronta la agrupación a raíz de la cuarentena decretada por el Gobierno para prevenir la expansión del coronavirus en el Perú.

En una entrevista con Mónica Cabrejos, el cantante señaló que el grupo recibió apoyo del programa Reactiva Perú y gracias a ello podrá cumplir con el pago de sus trabajadores hasta diciembre. No obstante, lamentó la crisis en la que se encuentra el rubro al no poder seguir adelante con sus labores.

Armonía 10 podría declararse en quiebra en diciembre debido a la pandemia

“Estamos en una incertidumbre total donde el Gobierno no nos da una luz. Tuve que sacrificar el nombre de Armonía 10 porque, lamentablemente, nadie de nuestros compañeros, ningún grupo se ha manifestado. Acá, en Piura, la gente es muy irresponsable, pasamos un momento muy difícil en relación con la COVID-19, donde bastantes músicos agonizan, pero no por el coronavirus sino porque no tienen fuente de trabajo", aseveró Lozada en Radio Capital.

“El Gobierno no ha considerado que la música no solamente son las orquestas, también es alguien que toca un charango, una quena, una guitarra”, añadió el artista, quien hace poco reveló que, de no existir un plan para el sector entretenimiento hasta diciembre, Armonía 10 podría quedar en quiebra.

Walter Lozada también lamentó el hecho de que muchas personas cuestionen y afirmen que la música no es necesaria en una sociedad. "Como dijo un filósofo, la música es cultura. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Un pueblo sin música es como si no tuvieras identidad, raíces”, señaló.

Asimismo, aprovechó para pedirle al nuevo ministro de Cultura Alejandro Neyra que ayude a poder hallar una solución que beneficie a los artistas de la música lo más pronto posible.

“Yo le pediría (al ministro de Cultura) que nos dé una tribuna abierta. En el Ministerio de Cultura no existe la palabra música, existe la palabra artista plástico, artista de ópera, actores. No existe la palabra música en el Ministerio de Cultura. Eso hace peor las cosas, es como si nosotros no existiéramos. Yo le pediría al ministro de Cultura que de una u otra manera nos dé una luz para que en cada departamento se ponga un sindicato o asociación donde los músicos se inscriban, un empadronamiento”, manifestó el líder de Armonía 10.