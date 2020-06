¡La tiene clara! Alejandra Baigorria marca distancia de todos aquellos que pretendan acercarse a ella sin intención de formalizar y asegura que no está para “amoríos".

La integrante de Esto es guerra, luego de ser vinculada sentimentalmente con George Forsyth, aclaró que no está interesada en relaciones sin futuro, pues busca formar una familia.

“Tengo un motivo grande para trabajar, algún día formar una familia, tener hijos y que nada les falte. Tengo 31 años y de hecho ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto y he pensado una vez en el tema de la inseminación artificial”, mencionó en un video en sus historias de Instagram.

Asimismo, la empresaria también respondió a una pregunta de sus seguidores acerca de una posible relación con el alcalde de La Victoria.

“Muchos se guían por las noticias, estoy soltera sin compromisos, sin salientes, nada de nada, mi corazón está solo y feliz. Solo somos amigos, no hubo nada, hay solamente una bonita amistad. No sé nada de él, está trabajando duro y lo felicito”, aseguró la popular ‘Gringa de Gamarra’.

PUEDES VER Alejandra Baigorria aclara supuesto romance con George Forsyth [VIDEO]

George Forsyth no descarta relación sentimental con Alejandra Baigorria

Sin embargo, hace unos días, Alejandra Baigorria contó que había un gusto entre George Forsyth y ella.

“No descarto porque como dije hay una admiración y un gusto también, pero de ahí a que pase algo no se sabe. Posiblemente está ahí y si pasa solo Dios y nosotros lo vamos a saber”, mencionó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.