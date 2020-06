Yahaira Plasencia responde a Rebeca Escribens por supuesta ‘lipo’: “no hay forma” [VIDEO]

Días atrás Rebeca Escribens protagonizó un peculiar video en el que fue corregida por su menor hijo tras indicar que Yahaira Plasencia se hizo una liposucción. Ante este hecho la salsera decidió responder a su afirmación y puso paños fríos a la situación.

Durante una entrevista virtual con el programa Estás en todas, la intérprete de “Cobarde” indicó que tomó como una broma el clip que se popularizó en redes sociales y aseguró que le causó mucha gracia.

“Lo vi en un link y me maté de risa. Al inicio dije: ‘ay Rebeca, qué tiene'. ¿Cómo me voy a hacer la lipo? No hay forma, yo he estado bastante delicada”, expresó Yahaira Plasencia a los conductores ‘Choca’ Mandros y Sheyla Rojas.

Luego de unos segundos, la pareja de Jefferson Farfán señaló que conoce a Rebeca Escribens y su característico sentido del humor. “He tenido la oportunidad de conocer a Rebeca y me parece muy buena onda, chévere y creo que es parte de ella jugar y bromear”, dijo.

Al final de la conversación, la rimense aclaró que la operación fue debido a un problema de salud: “Me han operado, sí, pero de los riñones”.

Yahaira Plasencia evita responder preguntas sobre Jefferson Farfán

La intérprete se enlazó virtualmente con el programa Estás en todas y habló sobre su estado de salud y planes para su carrera artística. Sin embargo, los conductores del programa se mostraron interesados sobre la relación que tiene con el futbolista del Lokomotiv.

A pesar de la insistencia, la salsera evitó referirse a la posibilidad de contraer matrimonio con Jefferson Farfán. “Estoy tranquila, estoy enfocada en reinventarme y seguir enfocada con mi música. Recién me estoy activando, creo que lo más importante es recuperarme del todo para seguir con mi carrera”, dijo Yahaira Plasencia.

