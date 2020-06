Yahaira Plasencia ‘chotea’ en vivo a Sheyla Rojas y no responde preguntas sobre Farfán

Sheyla Rojas no logró salirse con su gusto y solo encontró evasivas respuestas de Yahaira Plasencia. La cantante reapareció en pantallas durante la semana para brindar diversas entrevistas a diferentes programas de televisión. Sin embargo, todo indica que estaría cansada de que siempre le consulten sobre su relación con el futbolista.

Como se sabe, la salsera está conviviendo con Jefferson Farfán en Rusia y todos estos días ha respondido preguntas sobre su estado de salud y de cómo se viene recuperando su pareja del coronavirus.

Pese a ello, esta vez la cantante se enfocó en hablar de su carrera musical y respondió tajante a las interrogantes de la conductora de Estás en todas. La popular ‘Shey shey’ se mostró muy insistente al realizarle las preguntas a la ‘Reina del totó' acerca de su pareja y causó una evidente incomodidad.

"Vamos a ir a la yugular. Todos sabemos que ella está conviviendo con Farfán, ¿con todo esto, piensan en seguir con la convivencia y dar el siguiente paso a lo formal?, cuestionó la exchica reality.

“Estoy tranquila, estoy enfocada en reinventarme y seguir enfocada con mi música. Recién me estoy activando, creo que lo más importante es recuperarme del todo para seguir con mi carrera”, respondió la intérprete.

Yahaira Plasencia en Estás en todas Foto: captura

No contenta con ello, Sheyla Rojas insistió en que su pregunta no había sido respondida y le dijo: “No lo puedes negar”.

“He dicho que pase lo que pase, yo estoy bien. Ahora, lo que realmente me motiva a recuperarme es seguir con mi carrera. Estoy contenta por todo lo que está pasando ahorita”, dijo la cantante de ‘Cobarde’.

Finalmente, Rojas mencionó por tercera vez sobre el mismo tema: “sabemos que Jefferson te apoya con la carrera (...) pero es bonito Yahaira ponerte en una relación, la convivencia no es fácil..." insistió.

No obstante, Yahaira Plasencia se mostró firme y no dio ninguna declaración acerca de su situación sentimental. “Ahora me estoy recuperando, proyectada en mi carrera”, sostuvo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.