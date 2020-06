Yahaira Plasencia no piensa en boda con Jefferson Farfán: “Tengo 26 años, no me casen” [VIDEO]

Yahaira Plasencia se comunicó a través de una videollamada con el programa sabatino Estás en todas y habló sobre su estado de salud, los avances en su carrera musical y, por supuesto, de su confirmada relación con Jefferson Farfán.

Durante la entrevista, la salsera comenzó hablando de los planes que tiene para el lanzamiento de nuevas producciones y cómo viene atravesando la cuarentena luego de que el futbolista diera positivo para la COVID-19.

Sin embargo, la atención de ‘Cocha’ Mandros, y especialmente de Sheyla Rojas, se concentró en la vida personal de la rimense. Como es conocido, Jefferson Farfán y la cantante se encuentran atravesando el periodo de aislamiento social obligatorio en Rusia.

Por este motivo, los conductores insistieron en preguntarle si ya hay planes de matrimonio. “No me has respondido si te quieres casar, tener hijos. No me has respondido nada”, dijo la ex chica reality.

A pesar de que la intérprete de “Cobarde” intentó desviar la atención ante el constante interés en su romance, finalmente cedió y afirmó que todavía no piensa caminar hacia el altar.

“Tengo 26 años, no me cases todavía”, expresó Yahaira Plasencia, mientras negaba con la cabeza que esté pensando en dar el siguiente paso con el artillero del Lokomotiv.

Su comentario fue respaldado por el presentador de Estás en todas, quien le envió una indirecta a su compañera: “Es verdad, está joven. Ni tú te estás casando y se va a casar ella”.

