Paola Ruíz a George Forsyth: “Déjanos sacar nuestra mercadería para vender por delivery”

¡Desesperada! Paola Ruíz se mostró preocupada porque desde el cierre de Gamarra por la medida del aislamiento social, está registrando grandes pérdidas económicas.

Ante esta situación, la popular ‘Cocotera’ se vio obligada a pedirle a George Forsyth que le deje sacar su mercadería de su tienda para poder venderla de forma online.

“Yo no he hablado ni he buscado al alcalde, pero me gustaría que él tome en cuenta esto. Que si quiere cerrar Gamarra hasta que pase el virus, está bien; pero que nos dejen sacar nuestra mercadería para poder venderlo por delivery que es lo más justo y dejar de estar pagando alquileres de nuestras tiendas y almacén”, contó para el diario Ojo.

La Victoria: Alcalde George Forsyth supervisa el cumplimiento del Estado de Emergencia en su distrito

Además, Paola Ruíz comentó que tiene ciertos inconvenientes con los dueños de las galerías, ya que le están cobrando el alquiler pese al estado de emergencia. Debido a ello, hizo un llamado al Gobierno para que dé una solución a la situación de los comerciantes.

“Estoy preocupada porque, primero, las galerías dijeron que durante la cuarentena no nos iban a cobrar el alquiler, que solo cobrarían vigilancia que me parece lo justo. Pero ahora salen algunos que van a cobrar la mitad. Por último, cambian de opinión cada vez que la cuarentena se amplia”, explicó preocupada al diario local.

