Mi gorda bella es una de las telenovelas venezolanas más conocidas en todo el mundo y fue replicada en varios países como México, India y Malasia. La historia protagonizada por una dulce joven plus size llamada Valentina Villanueva, interpretada por Natalia Streignard, caló en los corazones del público desde su primera emisión en noviembre de 2002.

El melodrama de Radio Caracas Televisión (RCTV) logró traspasar las fronteras de su país y revolucionó la industria al presentar por primera vez a una protagonista con problemas de sobrepeso, quien atraviesa una serie de obstáculos antes de alcanzar su felicidad.

Han pasado 17 años desde el estreno de Mi gorda bella y sus protagonistas continuaron caminos distintos. ¿Cómo lucen y a qué se dedican ahora los actores de la producción venezolana?

Valentina Villanueva Lanz / Bella de la Rosa Montiel

Valentina Villanueva es la protagonista de la telenovela Mi gorda bella y fue interpretada por la actriz Natalia Streignard. El papel marcó un antes y un después en la vida de la intérprete, pues la catapultó a la fama e internacionalización, llegando a participar en importantes producciones de la cadena Telemundo de Estados Unidos.

Natalia Streignard interpretó a la protagonista Valentina Villanueva Lanz / Bella de la Rosa Montiel. (Foto: Difusión)

La actriz de origen venezolano protagonizó años después La Tormenta, su segundo gran éxito, de la mano de Christian Meier. Desde 2009 se alejó de las cámaras y actualmente se encuentra totalmente dedicada a su familia.

Oréstes Villanueva Mercouri

El codiciado Oréstes Villanueva fue encarnado por el actor colombiano Juan Pablo Raba, quien actualmente tiene 43 años y continúa desarrollando su carrera actoral en producciones norteamericanas. Se casó con la periodista Mónica Fonseca, con quien tiene dos pequeños hijos: Joaquín y Josephine.

Juan Pablo Raba interpretó a Oréstes Villanueva Mercouri. (Foto: Difusión)

Chiquinquirá Lorenz

La frívola y sensual Chiquinquirá Lorenz fue interpretada por la actriz venezolana Norkys Batista, quien ya cumplió 42 años y pese a la crisis política y social que atraviesa su país desde hace varios años, no ha querido emigrar y continúa luchando por continuar con su carrera artística.

Norkys Batista interpretó a Chiquinquirá Lorenz. (Foto: Difusión)

Olimpia Mercouri

La actriz venezolana Hilda Abrahamz encarnó a la villana Olimpia Mercouri. A sus 60 años ostenta una larga trayectoria artística, habiendo participado en importantes producciones como Mi ex me tiene ganas, Estrambótica Anastasia, Mi gorda bella, Carita Pintada y El Desprecio. Además, en 2012 debutó en la pantalla grande con su papel de Delirio en el filme Azul y no tan Rosa.

Hilda Abrahamz personificó a Olimpia Mercouri. (Foto: Difusión)

Tza-Tzá “Sasá” Lanz Alvarado

La actriz y exreina de belleza de origen canadiense Emma Rabbe dio vida al personaje de ‘Sasá’ Lanz. Tras su participación en Mi gorda bella, continuó cosechando éxitos en siguientes producciones como Hechizo de amor, Reina de corazones, Pecado de amor, Peligrosa, Bellísima, entre otras.

Emma Rabbe encarnó a Sasá Lanz. (Foto: Difusión)

Pandora Villanueva

La actriz y modelo venezolana Nela González saltó a la fama por interpretar a la problemática Pandora Villanueva y a Renata Medina en la serie de televisión La traicionera. Actualmente tiene 41 años y reside desde hace diez años en Colombia, donde desarrolla su carrera en la actuación.