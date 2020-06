Mayra Couto defiende a Maria Grazia Gamarra: “No apoyo los insultos hacia ella"

Maria Grazia Gamarra fue punto de críticas en las redes sociales luego de que una usuaria la acuse de maltrato. A esto se sumó la actriz Mayra Couto, quien reveló que en una ocasión su colega la llamó ‘Foca’.

El comentario ‘encendió’ más la reacción de los usuarios contra la actriz de la serie peruana Mi amor, el wachimán. Sin embargo, horas después, la intérprete que dio vida a ‘Grace’, en Al fondo hay sitio, aclaró la polémica y defendió a Maria Grazia.

Todo sucedió a través de Twitter. Mayra Couto envió un nuevo mensaje, esta vez, dirigido a la prensa sobre el escándalo que generó su confesión.

La actriz aclaró que no busca que su colega sea atacada en las redes. “Sobre Maria Grazia y a la prensa: tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años y las personas cambiamos y mejoramos con esfuerzo y con el paso del tiempo. No apoyo los insultos ni calificativos hacia ella. Primero porque es una persona y por lo tanto merece respeto”, escribió.

Luego Mayra Couto aseguró que defiende a Maria Grazia porque es mujer como ella. “Segundo, porque es una mujer y la sociedad nos ha enseñado a “enfrentarnos entre mujeres” por satisfacer el ojo masculino. Y nosotras hemos caído redonditas en ese juego feroz. Tercero, porque todas las personas tenemos problemas y cometemos errores y horrores", continuó.

Además, admitió que también ha sido agresora y aprovechó para pedir disculpas a quienes alguna vez maltrató.

Sobre los fuertes insultos y calificativos contra Maria Grazia, Mayra Couto pidió a sus seguidores que dejen de hacerlo y dejó entrever que quizás su colega este pasando por un mal momento al no salir a defenderse.

“Aunque no tenga afinidad ni relación con ella, estoy intentando cuidarla. Porque sé que no ha salido a defenderse, porque quizás no tiene fuerzas", se lee en el tuit de la artista conocida por su papel ‘Grace Gonzalez’.

