No pudo más. Maria Grazia Gamarra se pronunció en su cuenta de Instagram sobre los ataques y críticas que ha recibido luego de que una usuaria de Twitter denuncie que sufrió maltrato por parte de ella.

Sin embargo, en el comunicado que publicó la actriz de la serie ‘Mi amor, el wachimán’, le envió un mensaje a su colega Mayra Couto, quien se sumó a las críticas por maltrato en las redes al revelar que a ella la llamó ‘Foca’.

En su defensa, Maria Grazia Gamarra aseguró que la actriz que interpretó a ‘Grace’, en Al fondo hay sitio, se equivocó al colocar ese comentario contra ella. Además, descarta haber mantenido una amistad y lamentó que debido a lo que dijo se genere odio en sus redes.

“A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show y con quien nunca he tenido la oportunidad de compartir una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque lo único que se ha generado es odio”, escribió la actriz.

Sobre la denuncia de la usuaria en Twitter, que incluso causó una serie de ataques contra su familia, Maria Grazia Gamarra lo desmintió todo.

Según la actriz peruana, ella “jamás ha tenido una actitud desmesurada con nadie”. También, recomendó no creer en lo que se dice en las redes sociales porque “no siempre son verdad y que detrás de esos comentarios de odio hay una persona que es mamá y mujer”

