Lucho Quequezana: “Estamos en un nuevo mundo”

Lucho Quequezana se encuentra entusiasmado y anuncia el primer set de ciber convenciones, que de manera visionaria construyó junto a su hermano.

“Cuando apareció el botón ‘en vivo’ en Facebook, me sorprendió y me di cuenta que el streaming era la ruta indicada para comunicar y como, digamos, mi carrera musical siempre ha sido alternativa porque lo que hago no se escucha en radios, me di cuenta que además de ser una gran posibilidad a través de ello, se podía llegar a varias partes del mundo”, indica el músico.

De nombre Cabina Libre se trata de un set multiplataforma, “un espacio de la más alta calidad que será específicamente para trasmisiones de streaming. Nunca pude imaginar que llegaríamos a este momento en el que todos estemos encerrados y el streaming sería nuestra única posibilidad de comunicación”.

Señala que si bien hemos empezado a comunicarnos por streaming, los artistas también comenzaron a usar esa vía desde sus redes sociales para poder mantener ese lazo con el público. “Sin embargo, la trasmisión de streaming por celular no tiene la misma calidad que un artista necesita para poder trasmitir lo que realmente ha pensado. Además, está solo, sin su banda”.

Aclara que debido a su infraestructura, Cabina Libre les permitió darse cuenta –a él y a su hermano– de las posibilidades que no solo serían para el rubro artístico. “Ya probada e instalada decidimos abrirla a otras posibilidades. Hay que verlo como un set, no tanto como un estudio de grabaciones que lo es –allí grabé mi segundo disco–. Acá puedes hacer todo lo que tu imaginación quiera o necesite: conferencias, webinars, premiaciones, masterclass, entre otras actividades”.

“Hay que pensar que estamos en un nuevo mundo, es decir, el streaming no se puede pensar que va a reemplazar la experiencia presencial que es irremplazable. Lo que estamos proponiendo es crear otro tipo de experiencia, con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de forma de comunicación. Que desde tu casa, pc, audífonos, televisor o celular, puedas tener una experiencia no solamente artística sino también de interacción, que es lo que permite el streaming”.

Siendo un músico, multiinstrumentista y compositor, le preguntamos si conoció al polémico Richard ‘Swing’ Cisneros. “No tenía ni la menor idea de quién era. Ahora lo he visto por televisión, pero sigo sin saber quién es (ríe). Creo que al igual que todos, no entendemos nada de lo que ha sucedido ahí. Yo estoy concentrado en poder reactivarnos y que nos dejen trabajar y volver de una manera segura”.

