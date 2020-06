Luego de que Mabel Huertas denunciara por acoso al trabajador de Promart, Lucho Cáceres realizó una publicación en sus redes sociales donde se muestra en contra de los “halagos”.

El actor publicó en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido a todas esas personas que se encargan de lanzar “piropos” e incomodan a muchas mujeres.

Publicación de Lucho Cáceres Foto: captura

“A ver chocherita, el gileo, el piropo, el avance, la lisonja, el cumplido, o como quieras llamarle, ya no va, entiéndelo, ya no ya, menos si no tienes ningún vínculo con la persona a la que va dirigido, puedes asustar, entiéndelo, ya no va, no va (...) Que creciste así, está claro, pero eso no obliga a la otra persona a recibirlo con beneplácito por más buenas intenciones que tengas varón, no, no, no”, se lee en las primeras líneas del texto.

Lucho Cáceres Foto: archivo

“Que si lo hace un garboso, apuesto y adinerado galán es diferente a que lo haga alguien que no goza de esa condición no, no, no, por ahí no va la cosa, el asunto es que la persona que recibe tu inspiración, la acepta o admite si le da la reverenda gana y sino tiene todo el derecho de mandarte a la mierda y tomar las acciones legales pertinentes. Así es, bienvenido al nuevo mundo”, menciona.

PUEDES VER Artistas lejos de los escenarios

Lucho Cáceres argumentó en Facebook seguir una rutina ordenada por su médico. (Foto: Captura ATV)

Asimismo, Lucho Cáceres recomendó que hay que ser conscientes de las altas cifras de casos acerca del maltrato hacia la mujer, y tratar de ser empáticos con ello.

“Si aún conociendo los altos y vergonzosos índices de abuso contra la mujer tu poca empatía no se activa, hazlo por ti, porque no solo puedes perder el trabajo, sino muchas cosas más, vas a acabar mal, muy mal. Cuesta entenderlo, lo sé, y lo digo con conocimiento de causa, pero por eso mismo sé que se puede, ponle ganas, es por el bien de todos”, finalizó el actor.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.