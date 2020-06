¡No se deja! Karen Schwarz está atravesando una de las etapas más bonitas de su vida. Hace unas semanas nuevamente se convirtió en madre por segunda vez y desde ese momento no ha dejado de compartir los tiernos momentos que está viviendo junto a la nueva integrante de su familia, Cayetana.

Esta vez, la exconductora de Mujeres al mando, compartió con sus seguidores una fotografía donde aparece con Ezio Oliva y sus dos hijas echados en la cama. En la descripción de la imagen agregó un emotivo mensaje.

PUEDES VER Karen Schwarz revela cómo afronta los dolores post cesárea

Publicación de Karen Schwarz Foto: Instagram

“¡Juntos y revueltos! Hace 2 semanas este es mi modo. Uno olvida los cambios de horario, ahora duermo por las tardes y estoy despierta en las madrugadas. Me preguntan si despierto a Ezio por las madrugadas para que me ayude con la gordita y la verdad es que no, los prefiero dormiditos”; escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, esta publicación de la exreina de belleza provocó todo tipo de comentarios. Asimismo, una usuaria se enfocó en su cuidado personal y le recomendó que se peine.

PUEDES VER El tierno video cuando Antonia y Cayetana se ven por primera vez [VIDEO]

Respuesta de Karen Schwarz Foto: captura

“Por el hecho de ser mamita nuevamente no quita que te arregles un poquito para tus fotos y videos, al menos péinate, te sugiero”, escribió la internauta.

Como era de esperarse, dicha observación no fue del agrado de la exfigura de Latina, quien no demoró en responder.

"Con respecto a ‘al menos péinate un poquito para tus videos’: Amo estar como estoy, despeinada y con el corazón repleto de amor. Y con ese modo me quedo. Mamá, despeinada, ojerosa, dedicada a mis chiquitas”; aclaró Karen Schwarz.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.