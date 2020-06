Aunque gran parte de la comunidad artística se ha se mostrado en contra de las intenciones de una acción militar por parte del presidente Donald Trump, otros como Krist Novosolic ven la idea con buenos ojos.

El exbajista de Nirvana aplaude una intervención por parte del mandatario de los Estados Unidos, y así lo demostró en su cuenta oficial de Facebook a través de una publicación que luego eliminó.

Ante las protestas a lo largo del país norteamericano, las acciones del gobierno se intensifican con el fin de ponerles fin. Con este propósito, Donald Trump ofreció un comentado discurso en el cual llamaba a las fuerzas militares y del orden para garantizar la seguridad y detener a los manifestantes violentos.

“¡Guau! Sé que muchos de ustedes no lo soportan, sin embargo, Trump impresionó con ese discurso. La mayoría de los estadounidenses quieren la paz en sus comunidades y el presidente Trump habló sobre ese deseo. No importan los detalles legales que pocos entienden: Trump dijo que detendría la violencia y esto les habla a muchos”, publicó Novosolic.

"Estoy de acuerdo, el presidente no debería enviar tropas a los estados, y legalmente no podría hacerlo, sin embargo, el tono de su discurso es fuerte y claro”, agregó.

Luego de hacerse viral debido a sus declaraciones, el bajista de la recordada banda de grunge Nirvana, borró el polémico post y publicó un nuevo status aclarando que no apoya ninguna medida fascista y rectificando su posición independiente.

“Para aclarar algunas cosas: como independiente, no apoyo a un partido o candidato importante. Y se siente loco tener que decir esto, pero no apoyo el fascismo, y no apoyo un estado autoritario. Creo en una sociedad civilizada y que todos tenemos que trabajar para eso. Amor y gracias a cualquiera que se preocupe por leer esto”, concluyó el músico.

El mensaje reivindicativo ya ha superado las dos mil reacciones, y aunque muchos siguen criticando el punto de vista de Novoselic, otros han aceptado la última publicación que llama a la calma durante estos agitados días que atraviesa EE. UU.

