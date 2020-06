Alejandra Baigorria aclara supuesto romance con George Forsyth [VIDEO]

Alejandra Baigorria continúa manteniendo una buena comunicación con sus seguidores durante la cuarentena y esta vez dejó que los usuarios de Instagram le enviaran sus dudas. Sin embargo, fue bombardeada con preguntas sobre su relación con George Forsyth.

La chica reality expresó que ya se encuentra cansada de los rumores sobre un supuesto romance con el alcalde de La Victoria y decidió esclarecer su situación sentimental.

PUEDES VER Alejandra Baigorria admite que “hay un gusto” entre ella y George Forsyth

Alejandra Baigorria negó cualquier vinculación amorosa con el exarquero George Forsyth, pero expresó su admiración por el trabajo que viene realizando por su distrito.

“Solo somos amigos. No hay absolutamente nada, no hubo nada. Hay solamente una bonita amistad. Es más, no sé nada de él porque en realidad está trabajando full y lo felicito", dijo.

No obstante, la retadora sorprendió a sus miles de seguidores al admitir que, a pesar de no tener pareja oficial, sí tiene pretendientes. “Lo que se ve no se pregunta”, expuso la ‘rubia de Gamarra’.

Alejandra Baigorria admite que desea ser madre

La empresaria reveló a sus fanáticos que ya desea ‘encargar a la cigüena’ y aseguró que incluso ha pensado en tratamientos alternativos para quedar embarazada.

“Bueno ya tengo 31 años y de hecho ya me gustaría ser mamá. Me nace el instinto y he pensado una vez en el tema de la inseminación artificial”, reveló Alejandra Baigorria en su cuenta de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.