Santi Lesmes se pronunció sobre la carta notarial que le envió Yahaira Plasencia a Magaly Medina por haberse burlado en sus comentarios sobre su estado de salud actual.

Es por ello que el exjurado de El gran show aseguró que la cantante esta haciendo un “berrinche” al tomar esas acciones contra la conductora.

“Hoy en día hay muchos artistas que necesitan que Magaly hable de ellos; es más, creo que les está haciendo el favor. El Poder Judicial debe encargarse de cosas importantes, no de demandas y berrinches estúpidos que pueda tener la gente”, sostuvo, según el diario Ojo.

Además, el presentador de TV expresó que la salsera ganó popularidad gracias a su relación con Jefferson Farfán, pues indicó que desde que el futbolista la oficializó, ella se ha hecho más famosa.

“Yahaira se ha venido arriba desde que todo el mundo sabe que está con Farfán, quien ya le mandó cartas notariales a Magaly. No veo tan grave que un periodista saque una nota de redes y sea pasada, no le veo daño a la honorabilidad o por qué arañarse las vestiduras. Me parece desmedido”, mencionó Lesmes.

Cabe resaltar que Yahaira Plasencia, en un enlace con el programa En boca de todos, manifestó su incomodidad hacia los comentarios de Magaly Medina.

“Tienen que saber lo que comunican al público, yo hace unas semanas hice un video donde hablo de mi salud, cómo pueden decir que me paré de la cama, diciendo que ya estoy mejor cuando es del 24 de abril”, dijo la intérprete.

