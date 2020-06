Stephanie Cayo se pronuncia por denuncia de racismo: “Tremendo cuento más falso"

La actriz Stephanie Cayo fue punto de críticas en Twitter luego de que un usuario la denuncia por racismo al contar que cuando era mesero de un conocido local de comidas, ella lo trató de forma déspota y racista.

“Cuando era mesero en Chillis, me tocó atender a Stephanie Cayo y era alta racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca cómo taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella”, se lee en la denuncia del usuario en Twitter.

PUEDES VER Stephanie Cayo supera a Taylor Swift y Hailey Baldwin en concurso por el rostro más bello

Stephanie Cayo, intérprete de telenovelas, no se quedó callada y decidió enviar un comunicado explicando su defensa ante las varias acusaciones. Todo esto a través de la mencionada red social donde la tildaron de ‘racista’.

La actriz pidió que ‘muestren un video’ donde ella haya maltratado a alguien. “Las personas que me conocen saben que soy justa y amable”, escribió.

Luego, aseguró que la historia del usuario es un ‘invento’ y es 'falsa’. “Supongo que hay personas que prefieren inventarse cosas, luego juzgar rápidamente a una persona solo por el hecho de hacerlo”, comentó.

Stephanie Cayo se pronuncia por denuncia de racismo. Captura: Twitter

“En mi caso el color de piel no me ha asegurado ningún trabajó aquí, diría que hasta el contrario”, agregó la artista.

Stephanie Cayo se pronuncia por denuncia de racismo. Captura: Twitter

En la publicación del usuario que la denunció, Stephanie Cayo agradeció que una cibernauta la defienda y se señaló que la denuncia por racismo era una difamación.

Stephanie Cayo se pronuncia por denuncia de racismo. Captura: Twitter

“¡Gracias! Por favor chicos un poco de imaginación con esa historia. Cualquiera se crea una cuenta, difama a alguien conocido y se muere de la risa mientras escribe esto detrás de su celular. Te pido que tengas la decencia de decir la verdad y retractar tremendo cuento más falso”, dijo la actriz.

Stephanie Cayo se pronuncia por denuncia de racismo. Captura: Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.