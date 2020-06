Bárbara Morí y Jacky Bracamontes protagonizaron el exitoso melodrama “Rubí”. La primera interpretó a Rubí y la segunda fue Maribel.

El éxito de esta telenovela hizo que las actrices logren el reconocimiento internacional y si bien sus personajes se odiaban, en la vida real eran amigas.

Sin embargo, con el pasar de los años corrió un rumor que aseguraba que esta amistad que había entre ambas se fue deteriorando y los buenos momentos que pasaban juntas se quedaron en el olvido. Este distanciamiento llevó a que ambas actrices dejen de hablarse, pero ¿cuales habrían sido los motivos?

Cabe mencionar que muchas personas creyeron que motivos personales que envolvían a Mori y Bracamontes había provocado que ambas marquen distancia; no obstante, esas habladurías quedaron desmentidas.

Asimismo, para terminar de desbaratar dichos comentarios, las actrices protagonizaron un bonito momento en medio de un ‘Live’ de Instagram, donde la recordada ‘Rubí’ sorprendió en plena transmisión en vivo a su amiga.

Para ello, Bracamontes había revelado las ganas que tiene de ver a Bárbara Mori. “A mí también me encantaría verla, tampoco sé de ella. Sigo en Instagram y estoy al pendiente de ella pero no la he visto físicamente, que me va a encantar darle un abrazo de los buenos”, expresó la actriz.

De inmediato, Mori apareció en el video y le envió un emotivo mensaje. “Hola amiga hermosa, tanto tiempo sin verte, te mando muchos besos y mucho amor”, expresó.

"De verdad no sabes qué gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla (...) De verdad que también la adoro a mi Barbarita, esa Rubí que a pesar de que en pantalla se veía de que ‘ay maldita coja’ pero sí me quería Bárbara. ¡La pasamos super bien!, contó Jacky Bracamontes.

