Luego de emocionar a los fans de Rebelde con el anuncio de su embarazo, Zoraida Gómez compartió con sus seguidores una tierna foto de su ‘pancita’ y reveló cómo se siente ahora que está por iniciar una nueva etapa en su vida.

La actriz que interpretó a la atlética José Luján en la popular serie mexicana difundió un selfie en el que se ve su avanzado estado de gestación.

“Recién despertando y les quiero contar que cuando estás embarazada todos los días pasa algo nuevo. Ahora ya empiezo a sentir cómo se mueve y eso me llena de alegría y de querer estar cada día más atenta”, escribió en Instagram la artista mexicana.

Zoraida Gómez en Instagram

La instantánea no pasó desapercibida entre los internautas, quienes dejaron sus buenos deseos a la popular artista azteca. Sin embargo, el mensaje que resaltó fue el de Dulce María, quien también formó parte de Rebelde: “Que hermosa mi gatita, que bendición traes en la pancita”.

Zoraida Gomez anuncia su embarazo

La actriz hizo una aparición sorpresa en un programa mexicano y reveló que se encuentra esperando a su primer bebé.

Durante su conversación con el programa Hoy, Zoraida Gómez reveló que tuvo problemas para concebir y que le llevó alrededor de 8 meses lograr quedar embarazada.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho. El chiste es que no pegaba y a me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse”, indicó la actriz de Rebelde.

