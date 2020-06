Los personajes de la farándula que causaron polémica por sus comentarios racistas

Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para recordar conocidos episodios de algunos personajes de la farándula que se refirieron de manera racista hacia las personas. Esto les valió una serie de críticas en las redes sociales por sus despectivos comentarios.

A raíz de las protestas contra la muerte de George Floyd y la campaña en redes sociales sobre el #BlackOutTuesday, se preparó un informe sobre estos conocidos casos que fueron noticia en la farándula peruana.

Artistas se pronuncian sobre la muerte de George Floyd y los actos de racismo.

Ivana Yturbe

En 2017, Ivana Yturbe era el centro mediático de las noticias de espectáculos por su cercano vínculo al futbolista brasileño Neymar Jr. El jugador del Barcelona no dejaba de soltar halagos hacia la joven peruana a través de conversaciones en Whatsapp y comentarios en las redes sociales.

En una de estas, el deportista llamó a la competidora de Esto es guerra, ‘Princesa inca’. Sin embargo, este adjetivo no fue del agrado para la chica reality.

Ivana visitó el set de Amor, amor, amor cuando Rodrigo González trabajaba en Latina. Allí, la modelo hizo un gesto de rechazo cuando le recordaron tal halago del ‘crack’ brasileño.

“¿Cómo me va a decir ‘Princesa Inca’? ¡Por favor! ¡Qué horrible!, me indigno”, dijo la expareja de Jefferson Farfán. “Me habla como a las demás chicas que le habla, a sus amigas, a quien sea”, agregó Ivana Yturbe sobre dicho comentario.

En las redes sociales, los usuarios la criticaron por sus palabras calificadas como racistas. Muchos cibernautas le recordaron que los incas son parte de nuestras raíces y uno debería enorgullecerse.

No obstante, la modelo se retractó y a través de Instagram explicó que fue un malentendido.

Siempre me he sentido muy orgullosa de ser peruana, he soñado toda mi vida con llevar la corona de Miss Perú. Gracias Jessica Newton por creer en mí y lamento si alguna de mis declaraciones se han tomado de manera equivocada", redactó la joven peruana.

Julieta Rodríguez

En diciembre de 2016, la actriz y bailarina argentina Julieta Rodríguez causó polémica por sus comentarios racistas sobre los peruanos. Un supuesto audio se filtró, en donde la extranjera insultaba al país que la vio triunfar artísticamente.

“¿Sabes qué? Eugin no invita a ningún imb… a su cumpleaños porque ¿sabes qué? Eugin invita solo a gente cool y gente nice y gente que tiene potencial para ser nice. No a gente de cuarta, peruanos horrorosos”, dijo la chica reality en dicho material.

El audio habría salido de un grupo de chat de integrantes de los programas de competencia. Esto indignó a los peruanos y llegó a oídos de entidades estatales.

En consecuencia, Julieta Rodríguez fue expulsada del Perú tras un proceso en su contra por comentarios racistas.

Jimena Lindo y Renzo Schuller

Durante una emisión de “Mesa de noche”, de Plus TV, Jimena Lindo y Renzo Schuller hicieron un despectivo comentario a la actriz Magaly Solier. Este hecho, ocurrió en 2009, cuando ambos actores eran conductores del programa transmitido vía cable.

Ambos precisaron que la destacada intérprete peruana fue al Festival de Cannes para “vender chompas” y “chuño”. No obstante, los presentadores lo negaron.

“Si se soltó un comentario así fue sin ánimo de ofender a nadie, en ningún momento he buscado decir nada negativo contra nadie. Cómo es la prensa, tratan de agarrar cualquier cosa para buscarle tres pies al gato”, dijo Renzo Schuller a un medio local.

“Es un tema que no me interesa y no quiero hablar. Me parece una falta de profesionalismo de la persona que lo ha publicado. Jamás en mi vida he dicho así”, aseveró Jimena Lindo.

