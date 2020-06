Magaly Medina a Yahaira Plasencia: “Ninguna aprendiz de cantante me va a venir a decir lo que yo voy a hacer”

Magaly Medina se mostró indignada con una declaración que hizo Yahaira Plasencia, donde aseguró que el equipo de producción de su programa, no hacía una optima investigación.

Todo empezó porque la popular ‘Urraca’ en una edición de su programa emitió un ‘Live’ de la salsera donde aparece con Sergio George. La periodista recordó que la salsera anunció el “live” como si fuera ese mismo día, sin aclarar que había sido grabado antes.

“Ella mienta y yo tengo que investigar (...) Acá en este programa de investigar no me puedes venir a decir a mí, no me puedes denigrar ni decir que este programa no lo hace”, mencionó.

Asimismo, la conductora de Magaly TV, la firme resaltó que la investigación que se le está haciendo al presidente Martín Vizcarra, donde se le cuestiona por Richard ‘Swing’, nació en su programa.

“Ahorita, el propio presidente de la República está en tela de juicio por una investigación que salió de este programa”.

Magaly TV, la firme Foto: captura

No contenta con ello, Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia y la tildó de “aprendiz de cantante”.

“Discúlpame, a mí ninguna aprendiz de cantante me va a venir a decir lo que yo en términos periodísticos voy a hacer o cómo manejo mi programa, que acá harta experiencia tenemos y hemos visto pasar por este programa, en todos los años que tiene, cantantes cientos que hoy día ya ni siquiera nadie recuerda sus nombres”.

