Magaly Medina no puedo evitar hacer comentarios sobre los ‘lives’ de Instagram que hace, regularmente, Gisela Valcárcel en estos días de cuarentena.

En su programa del jueves 4 de junio, la periodista presentó un informe con todos los momentos jocosos donde la popular ‘Señito’ provocó más de una carcajada con sus curiosas reflexiones.

Magaly Medina opina sobre 'Lives' de Instagram de Gisela Valcárcel Foto: captura

En esta ocasión, la figura de América TV, realizó un en vivo en su red social donde da consejos a sus seguidores para que puedan sobrellevar la cuarentena y no caigan en la ansiedad o depresión.

“Necesitamos estar bien y esa búsqueda para el estar bien, no viene con lo que tengas, viene con lo que está acá adentro. ¿Ustedes sienten algún sonido acá en mi casa? No, y si me acompañaran a mi cama, pues voy a dormir sola”, menciona Valcárcel en una parte de su video.

Asimismo, la madre de Ethel Pozo recomendó a sus seguidores a que, si no tienen trabajo, hagan una sopa de lentejas y la vendan.

"Si no hay trabajo, ya viene lo mejor. Si yo no tuviera nada les aseguro que me haría una buena sopa de lentejas, de todas maneras me conseguiría un poquito de mozzarella, yo le echo encima un poco de ‘espinaquitas’ y vendería a 5 soles el plato.

Ante estas palabras, la conductora de ATV expresó ciertos comentarios llenos de sarcasmo.

“Mamita si escuchas sonidos a estas alturas... y ¿si me acompañaran a mi cama? No, gracias. Y ¿lo de la sopa de lentejas? No sé que quiso decir, vamos a interpretarlo porque a la ‘Cantinflas’ siempre ya estamos acostumbrados a interpretarla. Históricamente sabemos como habla”, mencionó Medina.

“Ella quiso decir de la sopa de lentejas, que si no había qué comer, ella en lugar de otros, se haría una sopa de lentejas. Pero, como es que a veces no piensa lo que dice (...) la sopa de lentejas es una comida riquísima, económica y fácil de hacer, pero ella dice: “Ay no, yo tendría que conseguir queso mozzarella para darle una ralladita”. Un pedazo de queso mozzarella cuesta 14 soles, o sea más caro que la lenteja. ¿Cómo hacemos con su consejo?”

“Yo creo que es una actriz frustrada, y tiene una cara de circunstancia... Richard ‘Swing'. ¡Que alguien le quite el celular y se lo guarde, no le dejen hacer esos en vivos”, agregó en tono de burla Magaly Medina.

