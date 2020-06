Lali Espósito sobre maternidad: “Me aterra traer una hija al mundo y que desaparezca” [VIDEO]

Lali Espósito envió un fuerte mensaje sobre la violencia contra la mujer y expuso un sonado caso de abuso que se vivió en Argentina años atrás. El clip que difundió se convirtió en tendencia en redes sociales.

La actriz argentina expresó que muchos fans le han preguntado a lo largo del tiempo si planea tener hijos o si se imagina como madre en un futuro. Ante los constantes cuestionamientos, la actriz decidió usar las plataformas digitales para explicar por qué no desea tener niñas.

“Lo cierto es que me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales llaman ‘desahogo sexual’ a una violación en manada. Me da pánico que mi hija desaparezca. Me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel de la marcha ‘Ni una menos’ (...) Me da pánico este sistema que protege a los violadores”, dijo en el clip de Instagram.

Las palabras de Lali Espósito fueron impulsadas por el accionar de Fernando Rivarola, un fiscal que recientemente modificó la sentencia de un grupo de 6 muchachos que violaron a una joven en el año 2012.

La recordada estrella de Casi Ángeles indicó que no cree en un mundo idílico y sabe que siempre existirán personas que hagan daño a otras. Sin embargo, expresó que lo importante es sentir que las autoridades actúen en contra de los abusos hacia las mujeres.

“Por lo menos sentir que no apañan o defienden a seres asquerosos y malignos como Fernando Rivarola y estos seis violadores (...) Un dictamen como este es un cachetazo enorme, pero que en vez de hacernos callar nos hará gritar todavía más fuerte”, finalizó.

Lali Espósito estrena nuevo single “Lo que tengo yo”

La también actriz se inspiró durante la cuarentena y decidió estrenar una producción que fue realizada íntegramente durante el confinamiento social. “Lo que tengo yo” fue lanzada a fines de mayo y rápidamente se convirtió en tendencia.

La nueva producción musical puso a bailar a los miles de seguidores de Lali Espósito, quienes compartieron videos replicando la coreografía del video musical. La argentina compartió sus clips favoritos en su cuenta de Instagram.

