Luego que Magaly Medina dedicara un fragmento de su programa para criticar a Gisela Valcárcel, Janet Barboza salió a defender a la figura de América Televisión e indicó en redes sociales que la periodista solo está celosa.

La popular ‘Rulitos’ utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre las recientes declaraciones de la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos. “Esta mujer ya no sabe de qué va a hablar”, fue la frase que incentivó el comentario.

Luego de la emisión del programa, Janet Barboza arremetió contra Magaly Medina y expuso las extrañas ‘coincidencias’ que se presentan al comparar las carreras de ambas presentadoras.

“Gisela Valcárcel es todo lo que Magaly Medina soñó ser. Sacó su revista como Gisela, pero quebró. Sacó centros de belleza como Gisela y yo, quebró también. Se compró depa en Miami, como Gisela. Quiso tener programa los sábados y no funcionó”, señaló en la plataforma.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los usuarios fue el final del mensaje. “Magaly es una fan frustrada de Gise”, escribió, generando controversia.

Aunque algunos de sus seguidores le reclamaron por la afirmación, la expareja de Jean Paul Strauss continuó apoyando a Gisela Valcárcel.

“He trabajado con Gisela tres meses en El gran show, la he tratado de cerca. Es gente, educada, profesional aunque muchas veces no he estado de acuerdo con ella (...) Magaly en cambio es chabacana”, escribió.

